Martín Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 7 de julio de 2020, p. 12

Ciudad Victoria, Tamps., La Unidad de Inteligencia Financiera Económica (UIFE), de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Tamaulipas, investiga al ex gobernador priísta Egidio Torre Cantú, porque no comprobó 47 millones de pesos.

Raúl Ramírez Castañeda, titular de la UIFE, informó que es un trabajo de investigación en torno a 500 objetivos, entre los que se encuentran ex funcionarios, políticos e integrantes del crimen organizado.

Señaló que en una de las indagatorias existen irregularidades por el pago de 100 millones de pesos, por el mantenimiento de un clima. Mientras la suma de factureras en Tamaulipas durante la administración de Torre Cantú llega a 10 mil millones de pesos.

Explicó que, además de investigar al ex mandatario, el organismo hace lo propio con el ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas Villarreal, y con Pablo Zárate –quien figura como prestanombres del ex gobernador preso en Texas Tomás Yarrington Ruvalcaba–, ex director del Instituto de Vivienda Urbana.