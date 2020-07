Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 7 de julio de 2020, p. 7

Los agregados laborales designados por el gobierno de Estados Unidos que operarán en México como parte de los acuerdos del capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “no llegan en blanco y ya tienen estudiado el sindicalismo mexicano“, sostuvo el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), Pedro Haces Barba.

Luego de reunirse con representantes del área comercial de la embajada de Estados Unidos el mes pasado, el dirigente sindical constató que los próximos agregados laborales –quienes aún se encuentran en su país– ya conocen a fondo las características de cada central obrera.