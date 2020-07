Algunas organizaciones de inmigrantes no se oponen a la visita en sí, aunque la consideran inoportuna y con prioridades incompletas. Fuerza Migrante, coalicion no partidista que integra a casi 200 organizaciones de mexicanos en Estados Unidos, solicitó que el Presidente manifieste una postura clara sobre las violaciones de derechos humanos y el racismo que enfrenta la comunidad. “Consideramos –añade– que no es el momento más apropiado para esta visita por el panorama político y el posible uso mediático que el presidente Donald Trump pueda darle a este encuentro”, y concluye que lamentamos que no exista un espacio en su agenda para un encuentro con los migrantes mexicanos que están pidiendo diálogo directo y que son en realidad los mejores socios comerciales de México .

Otros líderes inmigrantes se han trasladado a Washington, donde solicitan una reunión con el mandatario mexicano. Guadalupe Gómez, representando a 14 federaciones de zacatecanos en Estados Unidos; Aniceto Polanco, de One Stop Immigration; Arnoldo Borja, de una federación de clubes michoacanos, y Juan José Gutiérrez, de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes (y organizador de actos de la gira del entonces candidato López Obrador por Los Ángeles), esperan poder encontrarse con el mandatario mexicano para abordar los temas centrales que les afectan, reportó La Opinión.

Algunos comités del partido Morena en Estados Unidos han manifestado su pleno apoyo a la visita, convocando a un acto de bienvenida al Presidente frente a la Casa Blanca para el jueves (aunque ese segundo día de la visita ha sido cancelado).

Todos señalan que la política antimigrante y la retórica xenófoba de Trump seguirá como pilar de su campaña de relección y muchos subrayan que por ello es inaceptable que ese tema no esté al centro de la discusión en la Casa Blanca.

Como para nutrir sus argumentos, ayer Trump tuiteó una vez más tachando a migrantes como delincuentes: “Las ciudades de Nueva York y Chicago usan la carta de ciudad santuario, donde criminales son protegidos…”