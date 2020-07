El mandatario confirmó su comitiva: el canciller, Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Graciela Márquez; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y Daniel Asaf, de la ayudantía. Tras descartar que asista su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, mencionó que aún no está confirmada la presencia del coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas.

–¿Se va a realizar la prueba del Covid 19?

–Sí, me voy a hacer la prueba posiblemente hoy (ayer) por la tarde y, si es que alcanza que me den el resultado, ya mañana les informo. No tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, calentura, cansancio, decaimiento ni problemas de respiración. Por eso no me hecho la prueba, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable. Si allá también hace falta, de acuerdo con el protocolo de salud, que me haga otra prueba, estoy dispuesto a hacerlo.

López Obrador descartó un encuentro con organizaciones de migrantes mexicanos, bajo el argumento del poco tiempo que estará en Estados Unidos. Aseguró que como consecuencia de las buenas relaciones que hay con el gobierno estadunidense se está siempre procurando que haya un trato respetuoso con nuestro pueblo y en particular que se trate con respeto a nuestros paisanos .

–¿El DACA (programa de protección a indocumentados que llegaron a Estados Unidos en la infancia) y la reforma migratoria estarían en la conversación con Trump?

–Vamos a platicar sobre varios temas, pero lo importante es celebrar el inicio del tratado y que hemos mantenido una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Es una reunión de trabajo.