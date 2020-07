L

as pandemias no respetan jerarquías ni encierros, y aunque se tiene la impresión de que las personas enclaustradas están mejor protegidas ante los contagios en relación a las que se encuentran en la calle, no siempre es el caso. Además, el costo económico y anímico del encierro deja muchas secuelas en la sociedad. Con el Covid-19, los esfuerzos para mantener los sistemas penitenciarios se han incrementado, debido a que ahora se requieren controles más estrictos para evitar que los contagios se multipliquen.