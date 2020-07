Consideran innecesario e inoportuno el viaje de amlo a Washington

l presidente Andrés Manuel López Obrador realizará (8 y 9 de julio) su primer viaje fuera del país, con destino a Washington, Estados Unidos, donde se reunirá con su homólogo, Donald Trump.

El encuentro se llevará a cabo en plena emergencia sanitaria, en el contexto de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) –el 1º de julio–, un tratado, vale señalar, con bases neoliberales y que refuerza la posición de México como país subordinado y dependiente frente a los otros firmantes.

La visita, además, tendrá lugar en medio de la campaña electoral con la que Trump busca relegirse. Quienes firmamos este documento consideramos que el viaje presidencial es innecesario e inoportuno, además de que compromete la soberanía de México, al vulnerar el principio de no intervención en asuntos internos, pues, sin duda, dicha reunión será utilizada con fines electorales en favor de quien ha insultado con frecuencia a nuestro pueblo, y ha emprendido una política golpista contra otros países de nuestra América.

Pablo González Casanova, Alicia Castellanos, Gilberto López y Rivas, Magdalena Gómez, Luis Hernández Navarro, Carlos Fazio, Miguel Álvarez, Pablo Romo y Héctor de la Cue

Ringo Starr, maestro de la batería, llega a 80 años

Richard Starkey, el legendario Ringo Starr, cumple 80 años. Nació en Liverpool el 7 de julio de 1940. Una larga vida para un hombre que ha sido controversial. Diríamos que siempre a la sombra de la genialidad de John Lennon, Paul McCartney y George Harrison. Sin embargo, una persona con gran popularidad y carisma. Ringo no formó parte de la alineación original de The Beatles.

Siendo The Quarrymen, la banda original formada por John, con Paul y George ya integrados, la elección del baterista era otro problema. Eligieron a Thomas Moore; entonces la banda cambió su nombre a The Silver Beatles. Al poco tiempo Moore renunció, su lugar fue tomado por Pete Best.

Actúan en Hamburgo. En el retorno a Liverpool, conocen a Brian Epstein, que sabiendo que actuaban en La Caverna, decidió ir. El lugar le impresionó por lo oscuro, húmedo y sucio pero la banda le conmocionó. Producían un sonido colosal. Eran performers de cepa. Los firmó, encaminando la historia musical hacia la leyenda. El 16 de agosto de 1962, Pete Best es despedido de la banda.

El hombre que toma el nuevo trabajo es Richard Starkey. Nombre de escenario: Ringo Starr. En el Star Club, en Hamburgo, había conocido a The Beatles. La decisión de firmarlo es de Epstein,John, Paul y en esencia de George, a quien no le gustaba el ritmo de Pete Best. Se ha cuestionado mucho el trabajo de Ringo en la batería. Solamente recordemos el concierto para Bangladesh en 1971, donde se rumoró que el Cuarteto se reuniría en el escenario otra vez. Concierto realizado en el Madison Square Garden.