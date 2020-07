Periódico La Jornada

Martes 7 de julio de 2020, p. 25

Un incidente ocurrido el jueves pasado en un complejo nuclear en Natanz, en el centro de Irán, que no dejó víctimas, causó daños significativos y podría retrasar la producción de centrifugadoras para enriquecer uranio, admitió ayer la Organización de Energía Atómica de Irán. Fuentes de inteligencia citadas por The New York Times indicaron que el incendio en esa instalación fue provocado por un ataque con explosivos lanzado por Israel.