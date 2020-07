El tesón de Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad del pasado gobierno de Mauricio Macri, por sacar el comunicado sin conocer los antecedentes del asesinato de Gutiérrez, fue acompañada por el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien preside la Unión Cívica Radical (UCR) y Maximiliano Ferraro, de Coalición Cívica, integrantes de la alianza opositora, pero al parecer sin consultar a otros dirigentes.

La reacción ante el comunicado opositor es no sólo de condena sino que fue considerado similar a lo que sucedido tras la muerte por suicidio del ex fiscal Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015, tratando de involucrar a la ex presidenta y ahora vicepresidenta Fernández de Kirchner, en un intento fuerte para desestabilizar a su gobierno y destituirla.

Ahora se destaca la complicidad de periodistas y medios aliados al macrismo, que mantuvieron una guerra constante para golpear a la ex mandataria y su familia, en una persecución político-mediática que continúa.

De la misma manera hay un fuerte rechazo entre los radicales de la UCR, y a lo que se añade que Cornejo propuso recientemente la posibilidad de separar a la provincia de Mendoza de Argentina, considerando que tenían todo para ser un nuevo país .