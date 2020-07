Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 7 de julio de 2020, p. 6

Madrid. La muerte del gran compositor italiano sigue causando conmoción en el mundo de la música y el cine. Yo, Ennio Morricone, he muerto , así empieza la insólita y emotiva carta de despedida con la que el premiado maestro ha querido decir adiós a sus más allegados y en la que anunció que su funeral será privado. No quiero molestar .

Tras conocerse su muerte, Giorgio Assumma, abogado y amigo del compositor, salió a las puertas de la clínica del Campus Bio-Medico de Roma, donde estaba congregada la prensa, y compartió la misiva.