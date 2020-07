García Rojas dijo que inclusive el equipo de más bajo perfil de la Liga Mx tiene fondos suficientes. “Si vemos a Puebla, por ejemplo, terminó la temporada con 420 millones de pesos, entonces no es cierto que estén en crisis.

Resaltó el hecho de que al conocer detalles sobre la formación de la LBM, los federativos de inmediato desecharon la idea de una liga de desarrollo –como primero anunciaron– con sólo jugadores juveniles, y después “hablaron de la Liga de Expansión, abrieron la edad y plazas para extranjeros. Es decir, hoy nadie está pensando en la selección nacional. A Qatar se irá con lo que hay, pero ¿y después?…”, cuestionó.

Sobre lo dicho hace unos días por Yon de Luisa, titular de la FMF, de que no descartaba asociar en el futuro a la naciente LBM, García Rojas ríe. Nos dice: vénganse para acá, les cobramos, pero te tengo abajo. Porque nos quieren como un circuito amateur. Ellos, la Liga Mx, es elitista, es un grupo cerrado que no desea ver a nadie a su lado. No aceptaron que Rafael Márquez comprara al Atlas... Se reservan el derecho de admisión .