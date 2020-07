E

l 21 de marzo, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, dictó una ley federal en materia de salud cerrando las fronteras a los migrantes buscadores de asilo, sosteniendo que una grave enfermedad contagiosa llegaba del exterior. La ley ha dado lugar a violentas críticas, del interior y de fuera de EU. Todo indica que esa política, además de que es contraria a leyes federales estadunidenses, termina revirtiéndose contra el mismo país, ya que un aumento de la enfermedad en el mundo, con sus consecuencias económicas, incrementará tarde o temprano la presión de migrantes para entrar en EU.

Además de que es inefectiva esa política, resulta profundamente inmoral. ¿Expulsar prácticamente con exclusividad a contagiados de Covid-19, como hace ahora EU, tiene algún soporte en valores o es el resultado de un pragmatismo alejado de cualquier principio? El grueso de las deportaciones se concentra en destinos como Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil, Nicaragua, Ecuador, Haití, República Dominicana, Colombia y Jamaica. El gobierno de Guatemala ha dicho recientemente que Estados Unidos se ha convertido en el Wuhan de las Américas . Los jóvenes no acompañados se han convertido en el primer objetivo de esta política ultragresiva en materia de migración. Por lo demás, no debe olvidarse que Trump piensa aplicar indefinidamente estas restricciones y este estilo en materia migratoria.

Desde luego, tanto Naciones Unidas (la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos) como multitud de organizaciones no gubernamentales, Human Rights Watch (HRW), por ejemplo, exigieron al gobierno de EU detener los regresos forzados de quienes han buscado refugio a sus puertas.

Pero hay otra circunstancia que tiende a favorecer a la población mexicana que trabaja en EU. El mismo The New Yok Times, en su edición del 18 de mayo pasado, y a pesar de las difíciles circuns­tancias para todos, nos dice que las tra­dicionales remesas de los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, legales o no, han aumentado de manera extraordinaria, alrededor de 36 por ciento respecto del año anterior, contra la opinión de la gran mayoría de los expertos de aquí y allá. Muchos trabajadores mexicanos en EU son considerados esenciales para la economía y la sociedad estadunidense, y siguen laborando la mayoría sin interrupciones importantes. En la industria del empaquetado de carnes, por ejemplo, se estima que 80 por ciento de los trabajadores son inmigrantes indocumentados o refugiados y en 22 por ciento en la industria alimentaria son inmigrantes. De acuerdo con algunas encuestas, sabemos que 69 por ciento de los inmigrantes son responsables de mantener económicamente al menos a dos personas en sus comunidades de origen.