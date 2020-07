De La Redacción

Estudiantes del IPN lograron el tercer lugar en la categoría Economía Circular del Reto CDMX, Concurso de Innovación, con un proyecto para generar un bioplástico elaborado con residuos de cáscara de naranja, el cual pueda emplearse en la fabricación de botellas que sean biodegradables en un tiempo menor a un año.

Con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México, la organización Ultrahack, junto con la embajada de Finlandia, Business Finland y partners industriales, reconocieron al proyecto denominado Narandam, orange is the new green, del equipo de cuatro estudiantes y un académico, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI).

En un comunicado del IPN, los jóvenes de la carrera de ingeniería ambiental explicaron que planean producir botellas plásticas biodegradables y biobasadas, es decir, que están hechas de materia vegetal desechada. Para ello, se proponen recolectar residuos de la cáscara de naranja que se obtiene de diversas fuentes, como negocios, comercios y empresas dedicadas a la producción de jugos.