Reuters, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 6 de julio de 2020, p. 2

Nueva York., Científicos afirmaron que existe evidencia de que el nuevo coronavirus puede infectar a personas a través de micropartículas en el aire en espacios cerrados , y pidieron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que revise sus recomendaciones, reportó ayer el diario estadunidense The New York Times.

La OMS declaró que el coronavirus se propaga principalmente de persona a persona a través de pequeñas gotas propagadas desde la nariz o la boca, que se expulsan cuando una persona con Covid-19 tose, estornuda o habla.

En una carta abierta a la agencia de la Organización de Naciones Unidas, que los investigadores planean publicar la próxima semana en una revista especializada, cuyo nombre no se especificó, 239 científicos de 32 países señalaron que la evidencia muestra que partículas diminutas pueden infectar a las personas , indicó el diario.

Ya sea que se transporte por gotas que se elevan por el aire después de un estornudo, o por partículas mucho más pequeñas exhaladas que pueden trasladarse a lo largo de una habitación, el coronavirus se transmite por el aire y puede infectar a las personas cuando se inhala , aseguraron los expertos.

Sin embargo, la OMS precisó que la evidencia del virus transmitido por aire no era convincente, señaló The New York Times. Especialmente en los últimos meses hemos dicho que consideramos que la transmisión por vía aérea es posible, pero sin duda no está apoyada por evidencias sólidas o incluso claras , declaró Benedetta Allegranzi, jefa técnica de infección y prevención de la OMS.