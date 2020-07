▲ Pese a la crisis económica, y salvo en abril, las remesas de los paisanos no dejan de imponer récord. Sólo en lo que va del presente siglo el monto por dicho concepto rebasa los 400 mil millones de dólares. Foto José Antonio López

Nada mal estaría que en su próxima visita al vecino del norte el mandatario mexicano abriera un espacio en su agenda para reunirse con las organizaciones de los paisanos para agradecerles el gran esfuerzo que realizan para ayudar a sus familias, y de paso a la economía mexicana, pues no hay que olvidar que la mayoría de ellos debieron abandonar su patria ante la ostentosa ausencia de oportunidades para mejorar su nivel de vida.

alvo en abril pasado, con todo y crisis económica, mes tras mes las remesas enviadas por los paisanos no dejan de imponer récord, y para dar una idea de qué se trata, sólo en lo que va del presente siglo el monto por dicho concepto rebasa 400 mil millones de dólares (algo así como 40 por ciento del producto interno bruto a precios actuales).

Con relación a lo anterior, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico advierte que a lo largo del último medio siglo el aumento de la migración y las remesas muestran que México ha puesto en marcha diversos modelos de política económica y ninguno ha logrado construir una sociedad de bienestar. La razón es muy simple: todos los modelos de política económica mexicana fallaron en alcanzar uno de los objetivos básicos que todas naciones desarrolladas han considerado estratégico: elevar el nivel de crecimiento económico y al mismo tiempo crear empleo formal para distribuir la riqueza con equidad .

La creciente entrada de dichos envíos muestra la creciente dependencia de México, sobre todo de Estados Unidos, y patentiza la fragilidad y fallas del modelo económico aplicado durante el último medio siglo. Las remesas son producto del mediocre crecimiento económico exhibido durante décadas y muestran el tamaño de la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con la sociedad mexicana .

Así es. El Estado mexicano y su política económica no tuvo capacidad –ni voluntad– para generar crecimiento y empleo formal digno, y en la creciente expulsión de mano de obra encontró una válvula de escape. El modelo económico les falló. Las remesas representan la fractura del tejido social nacional. Los miles de millones de dólares que llegan a México por ese concepto deberían representar una señal clara del elevado costo social que se debe pagar cuando la economía mexicana no crece, o más aun cuando entra en crisis .

