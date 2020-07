T

res sicoterapeutas –M, N y L– se reúnen en casa de una de ellas a conversar sin tapabocas, sabedoras de que toda verdad es un diálogo y que la distancia más sana es la que se debe tomar con relación al bombardeo cotidiano de noticias, locutores, opinólogos y gente tóxica, convertidos por arte de magia en especialistas en pandemias y en virus, ah, y en estadísticas más o menos dudosas, urgidas de incrementar las víctimas del virus aunque hayan muerto de cáncer.

El miedo está provocando más enfermedades sicosomáticas que el Covid , observa M, y agrega: Hay quien sostiene que esta pandemia es un plan para contrarrestar un despertar de conciencia individual y colectiva, ¿cómo?, con miedo, que es ausencia de luz y sobre todo de amor. Cuando sabes experimentar amor por ti mismo y por los demás, no das cabida al miedo gracias a una serena confianza en lo que eres, en tu autoestima y en lo que puedes ser, en lo esencial y en tu grandeza, no en tus limitaciones. Si el miedo te rebasa ya no reconoces esa dimensión y ese potencial .