Exigen respeto a la soberanía de Palestina

La anexión que pretende hacer Israel de zonas de Cisjordania es ilegal, inmoral e inhumana. El gobierno de México debe pronunciarse en contra. Sumarse a las naciones (Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo) y a la ONU, que buscan impedir esta violación al derecho internacional. Es una oportunidad para construir un puente con Palestina, que padece las consecuencias de la ocupación y la segregación.

El llamado lo hacemos en función del discurso de autodeterminación de los pueblos y respeto a la paz sostenido por el gobierno actual. Desde la solidaridad internacional exigimos el respeto a la soberanía de Palestina. Sin justicia no hay paz.

Coordinadora de Solidaridad con Palestina, Ara Galán

Se suma a quejas por acoso de bancos

Concuerdo con Marco Antonio Campos Álvarez y su publicación en El Correo Ilustrado del 25 de junio, sobre lo terrible que es el acoso telefónico de los bancos.

A él le ocurrió con Scotiabank, a mí me sucede con Santander. Llaman a cualquier hora y no hay manera de que entiendan que no tengo la menor idea de por qué buscan a una persona llamada Blanca Mónica González en mi número.

Les he dicho en todos los tonos que no la conozco. No sé quién es, dónde vive, ni por qué mi número está asociado a su nombre.

Es evidente que los cobradores de Santander, o no entienden español, o no se comunican entre ellos para recibir un mensaje que se les ha repetido por meses. Termino por bloquear los números de los cuales llaman. Ya llevo 12.

Necesito ayuda. ¿Se puede acusar a un banco por acoso? ¿Ante quién? Y estoy de acuerdo con el señor Campos Álvarez: no pueden actuar así, impunemente .

Elena Milán Reyes

Le deben 7 bimestres de pensión universal

Tengo 79 años de edad. Después de algunos años de percibir la pensión universal, el 18 de septiembre de 2019 tramité mi cambio de tarjeta, pues con la nueva retiraría la pensión bimestral.

Sin embargo, desde esa fecha no se me ha depositado nada, pese a que he acudido cuatro veces al módulo que me corresponde. Cada vez me dicen que debo inscribirme como si fuera la primera vez. Ya me adeudan siete bimestres. Hago esta aclaración para ver si por el conducto de este prestigiado diario logro que atiendan mi caso. Mi teléfono celular es55-2711-4052

Francisco Sánchez