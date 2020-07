Ap

Lunes 6 de julio de 2020

Gaborone. El gobierno de Botsuana y organizaciones no gubernamentales investigan las muertes misteriosas de entre 275 y 356 elefantes, cuyos cuerpos fueron hallados en la concurrida zona del delta de Okavango. La caza furtiva sigue siendo un problema en el país, pero se ha descartado que sea la causa de estos decesos, ya que los cuerpos no presentan heridas de bala.

Varias ONG citadas por Telesur cifraron en cerca de 400 el número de paquidermos fallecidos, cuyos restos fueron encontrados cerca de pozos de agua.

Se recogieron muestras para el análisis en laboratorios de Sudáfrica, Zimbabue y Canadá y se descartó también que hayan perecido por envenenamiento con ántrax.

El director interino del Departamento de Vida Silvestre, Lucas Taolo, dijo a The Associated Press que se ha advertido a las poblaciones locales que no se lleven los colmillos de los elefantes muertos.