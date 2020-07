El voluntarismo de Trump con respecto al tema migratorio es evidente, pero además le falta asesoría y manejo político. Un caso similar es el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) al pretender quitarle la protección a los dreamers, finalmente perdió la oportunidad en la Corte Suprema por un mal planteo de la demanda.

Según Bolton, el manejo del tema migratorio, un asunto clave para Trump, era un desastre . Y en mayo de 2018 le preguntaron si tenía algún interés en tratar de reparar el proceso político colapsado de la Casa Blanca sobre la inmigración en general y en la frontera mexicana en particular , propuesta que declinó.

En una reunión de gabinete, en mayo de 2018, se trató el tema de la frontera, en el contexto de la caravana Viacrucis Migrante, y Trump le preguntó a la secretaria de Seguridad Nacional, por qué no podíamos cerrar la frontera, y Nielsen respondió enumerando todas las dificultades que ella y su departamento enfrentaban. Trump interrumpió, diciendo delante de todo el gabinete y su voz se elevó: te equivocas. No hay manera de que no podamos cerrar la frontera. Diles que el país está cerrado .

En otra confrontación Nielsen afirmaba que era ilegal deportar sin más a los migrantes y solicitantes de asilo y Trump se desespera y afirma: fui elegido en este tema, y ahora voy a ser no elegido .

Luego, en octubre vuelve el caos con la caravana hondureña y le propone a Bolton encargarse del asunto, pero escurre el bulto. En otra reunión de gabinete Trump afirma: estamos haciendo el peor trabajo en la frontera de cualquier Administración. Corrí y gané en la frontera. Tenemos una emergencia nacional .

Mientras tanto, el tema de la caravana se estaba volviendo cada vez más neurálgico. Trump, tuiteando prodigiosamente, pidió que se redactaran órdenes ejecutivas que cerraran la frontera, y la atmósfera de la Casa Blanca se volvió cada vez más febril . En el tema intervenían Nielsen y Kelly, pero también Bolton, Kushner, Pompeo y el propio Trump.

En ese contexto, se retoma un diálogo de Jared Kushner; quería “informar sobre su conversación con el secretario de Relaciones Exteriores de México y Kelly preguntó en voz alta: ¿Por qué Jared está llamando a los mexicanos? Porque yo se lo pedí , dijo Trump en una voz igual de fuerte. ¿De qué otra forma vamos a detener las caravanas?

Finalmente habían encontrado la clave. Presionar y doblarles la mano a los mexicanos. Así pasó en junio de 2019, pero ya no hubo llamada, sólo un tuit y una amenaza de imponer aranceles.