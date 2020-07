Hasta la semana pasada cuatro no tenían titular: Aguascalientes, Oaxaca, Yucatán y Guanajuato, aunque en esta última se dijo, días después de la sesión, que ya habían nombrado al responsable.

De manera preliminar se indicó que la base general está integrada por 96 mil 596 registros integrados y actualizados ; esta cifra –se recalcó– no significa el nuevo número de personas desaparecidas, sino los datos disponibles por distintas vías.

En el encuentro, realizado por videoconferencia, se analizaron también los pasos dados hacia la construcción del mecanismo extraordinario forense, pensado para sugerir y atender los graves rezagos en la materia. Apenas se definieron los perfiles deseables de quienes integrarán dicha estructura especializada.

Grace Fernández, integrante del consejo ciudadano del SNBP, dijo ante estos rezagos: Lamentablemente, esos cuerpos no tienen cinco meses, un año, dos años, sino muchos años... , por lo cual pidió que todas las instituciones del Estado tengan una verdadera voluntad política .

Lamentó que cada día se suman a los centros forenses más cadáveres no identificados y, mientras no se conjunten esfuerzos, no funcionarán las herramientas existentes ni las que están en proceso de operación.

Subrayó que las distintas instituciones, sobre todo las fiscalías y comisiones locales, tienen una responsabilidad moral con las personas desaparecidas y sus familias.

Por otra parte, Gobernación llevará a una próxima sesión del SNBP, para su aprobación, el proyecto de protocolo nacional de búsqueda, tras la recopilación de opiniones de especialistas y familiares de víctimas en torno a este documento, cuya premisa es buscar a cualquier persona no localizada, no únicamente a las víctimas de los delitos de desaparición forzada y la cometida por particulares.

Es decir, las instituciones tienen la obligación de buscar a las personas reportadas, quienes tienen el derecho humano a ello, así como a ser objeto de investigaciones profesionales para aclarar el paradero.