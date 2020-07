Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 5 de julio de 2020, p. 5

Si fuera por Paulina Sánchez, la cuarentena podría extenderse hasta el infinito. Y aunque extraña algunas cosas y lugares de la vida normal que tenía hace más de tres meses, estar en su casa le produce una sensación de seguridad que ya no quiere dejar, menos aun cuando afuera hay un mundo que ella percibe cada vez más incierto y peligroso.

Es complicado cada vez que tengo que salir a la calle. Me genera molestia, enojo y frustración, y me pasa que ya quiero volver a mi casa, porque no me siento segura. Empiezas a ver cómo es casi una lucha por tu seguridad, porque en la mayoría de la gente notas una actitud de inconsciencia y tú tienes que cuidarte de que el otro guarde distancia o de que no traen tapabocas , cuenta la profesora universitaria.

Por esa y otras razones, el día en que las autoridades digan que ya es seguro salir, ella de todas formas no piensa hacerlo. Extraño mucho ir a la Cineteca, pero honestamente no voy a ir aunque nos digan que ya se puede, porque todavía no sabes qué tan contenida está la situación. A mí me generaría estrés y miedo, porque después de todo este tiempo de cuidarme, no quiero ir a meterme a un cine donde probablemente te contagies .

En una situación similar está Mauricio Amado, sicólogo de profesión, quien desde el inicio de la cuarentena comenzó a verle el lado positivo al encierro. Le tomé el gusto y ahora busco a propósito estar en mi casa. No he sentido desesperación de salir y no extraño la calle. Sólo me pegó que mis hijos no pudieran empezar las actividades de natación y de ballet que estaban a punto de iniciar.

Al pasar más tiempo confinado, dice, “te das cuenta de que el aislamiento te cuida de muchas cosas y que ‘el exterior’, como dice mi hija Freya, sí es amenazante”.