Detalló que “en Oaxaca, diversos municipios indígenas tomaron la decisión, basados en sus asambleas comunitarias, de establecer en las entradas de sus comunidades cercos y controles sanitarios para que no llegue –o llegue tarde– la enfermedad. Ha funcionado. En Oaxaca tenemos unos 200 municipios sin un solo caso de Covid-19”.

Mirna Cunningham, presidenta del Filac, señaló a La Jornada que por el rezago en que viven los pueblos originarios, en muchos países de la región no se va a lograr tener mejores capacidades médicas en las zonas indígenas antes de que concluya la pandemia , de ahí el llamado a respetar sus determinaciones de autoaislamiento para evitar que entre el virus en sus comunidades.

Esto motivó a que el INPI, “además del llamado de quédate en casa, pidiera ‘quédate en tu comunidad, en tu municipio’”.

Resaltó la labor de difusión que hace el instituto. Tenemos 22 radiodifusoras culturales, y día a día estamos emitiendo información sobre Covid por lo menos en 40 lenguas indígenas, especialmente donde no hay Internet .

Destacó la falta de hospitales en zonas de pueblos originarios, pues las anteriores administraciones los dejaron sin concluir.

En la Sierra Norte de Oaxaca no hay ningún hospital Covid, y son 120 municipios indígenas. Los enfermos tienen que venir a la ciudad de Oaxaca, y los de Chinantla y mazatecos tienen que ir a Tuxtepec o hasta Tehuacán (Puebla). Los desplazamientos son muy largos. En el Itsmo son más favorecidos, porque tienen hospital Covid en Salina Cruz. En Tehuantepec, en Juchitán hay mayor cobertura, y de ahí nos saltamos a Huatulco.