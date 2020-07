París. Autoridades de varios países decidieron volver a confinar regiones, como en Cataluña, España, o Melbourne, Australia, ante el repunte de contagios con más de 212 mil nuevos casos en un solo día, una cifra no vista.

Afp, Europa Press, Reuters y The Independent

En Reino Unido, ayer reabrieron bares, restaurantes y cafés, después de tres meses de cierre, y los responsables del sector vaticinaban un fin de semana histórico . En un llamado para reactivar la economía, el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, alentó a los británicos a ir al restaurante para ayudar a proteger empleos.

El ex líder del partido euroescéptico Ukip, Nigel Farage, fue denunciado a la policía después visitar un bar y no respetar la cuarentena de dos semanas después de un viaje a un mitin del presidente Donald Trump en Estados Unidos, informó el diario The Independent.

Portugal denunció como absurda la decisión del gobierno británico de excluirla de la lista de países a los que los británicos pueden viajar sin tener que guardar cuarentena a su regreso.

La ciudad de Tokio, Japón, registró 131 nuevos casos, otro incremento desde el inicio del nuevo repunte de contagios descubierto tras el levantamiento, a finales de mayo, del estado de emergencia.

La Organización Mundial de la Salud informó que detuvo sus ensayos con hidroxicloroquina y con una combinación de dos fármacos para el VIH –lopinavir y ritonavir– en pacientes hospitalizados por Covid-19, debido a que no lograban reducir la tasa de mortalidad.

El organismo, además, reportó más de 212 mil 326 casos de coronavirus a nivel global en un solo día, marcando un nuevo récord desde el inicio de la epidemia.

Hasta ayer, a escala global, había 528 mil 232 muertos por el virus, 11 millones 169 mil 802 contagiados y 5 millones 834 mil 337 pacientes recuperados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.