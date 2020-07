Me cuenta un testigo confiable que Antonio De Haro, propietario de la prestigiada vacada tlaxcalteca, invitó por tercera ocasión, en breve lapso, al matador Alejandro Lima El Mojito a lidiar un toro en su ganadería. Tras ordenar el ganadero que saliera un hermoso toro berrendo en cárdeno, comenzó otra importante experiencia. El torero de Tlaxcala salió al tercio para comenzar a recoger las embestidas y después de conseguirlo, lanceó con firmeza y cadencia. Así, pudimos ver verónicas que entusiasmaron al ganadero y vaqueros, quienes en medio de la apacible soledad del campo bravo tlaxcalteca disfrutaron de este emocionante espectáculo, al ver a un joven con todas las ilusiones a cuestas enfrentar a un toro bravo.

Luego, El Mojito tomó los palos y dándole al toro todos los terrenos banderilleó con exposición, en un cuarteo primero y luego al violín. La faena no tuvo desperdicio con un prólogo dominador toreando por bajo, para de ahí extraer series con ambas manos que sacaron provecho a la brava y encastada embestida del codicioso toro de De Haro. Alejandro fue sumando series que dieron fe de sus avances y otra prueba que demuestra que cuando se ayuda a la juventud que tiene cualidades se siembra con criterio y visión de futuro.