▲ Ghislaine Maxwell sirvió de proxeneta durante 30 años para su ex novio Jeffrey Epstein. Foto Afp

La Madame Ghislaine Maxwell será encarcelada en la misma celda de Manhattan donde se suicidó su ex novio pedófilo, lo que ha inducido a que se presagie la repetición de una arreglada muerte convincente , quizá infectada por el Covid-19, como aduce el blog Sic Semper Tyrannis (02/07/20): me pregunto por qué se estaba presuntamente escondiendo en New Hampshire. Hubiera pensado que su destino más seguro era Israel (¡mega-sic!) . ¿Existe arreglo?

La desaparición y ahora la captura de Ghislaine Maxwell se prestan a todo tipo de conjeturas y cuyo testimonio, redireccionado por el Departamento de Justicia, hoy a cargo de William Barr, incondicional de Trump, puede afectar e infectar la elección presidencial.No será determinante, pero si muy cacofónico.

¿Qué tanto la fetidez de Bill Clinton mancillará a Joe Biden?

Según mi dicotomía de los dos grupos que luchan a muerte por el control de EU y del mundo – Nacionalismo Contra Globalismo: Dicotomía del Siglo XXI antes de la Inteligencia Artificial (https://bit.ly/38q6ZLl)–, coloqué del lado del grupo de Rothschild/Soros/Ehud Barak tanto a Jeffrey Epstein como a Harvey Weinstein debido a sus traslapes financieros sectoriales.

Las andanzas de Jeffrey Epstein, que serán refrendadas a conveniencia vital y financiera por su ex novia Ghislaine Maxwell salpican a un nivel meramente cupular tanto a Trump como a Bill Clinton.

Saldrá mejor beneficiado a quien afecte menos el lodazal erótico, dadas las circunstancias y la explosividad de estrujantes nuevas revelaciones (https://bit.ly/3eXvmCQ).

Si por su cacofonía multimediática los conoceréis, llama la atención que el portal Breitbart y el canal Fox News, ambos muy cercanos a Trump, exulten y exalten el arresto de Ghislaine Maxwell, mientras The New York Times, The Financial Times y The Economist, muy favorables a Joe Biden, guardan un silencio sepulcral al respecto.

