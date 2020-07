E

l atentado en que salvó milagrosamente la vida Omar García Harfuch puso de relieve una dinastía que abarca más de un siglo de vida pública en México. El abuelo, Marcelino García Barragán (1895-1979), fue un hombre de la Revolución Mexicana, de los últimos dignatarios que vivió la guerra civil, fue director del Colegio Militar, gobernador de Jalisco, henriquista y secretario de la Defensa Nacional con Gustavo Díaz Ordaz. Le reveló al general Lázaro Cárdenas que el Estado Mayor Presidencial había perpetrado la matanza de Tlatelolco y el asesinato de Carlos Madrazo. La tragedia del 2 de octubre en realidad fue una trampa a los estudiantes y al Ejército. De modo injusto se le achacó a don Marcelino la responsabilidad. Él se mantuvo leal a las instituciones.

Javier García Paniagua, su hijo, aunque no fue militar, se destacó por su disciplina. Fue director general de Seguridad, secretario de la Reforma Agraria, presidente del PRI. En la sucesión de José López Portillo fue finalista y perdió frente a Miguel de la Madrid. López Portillo se inclinó por quien creía que era experto en finanzas públicas y desechó a quien tenía capacidad para gobernar. De la Madrid demostró que no tenía experiencia política ni carácter para enfrentar las crisis del 83 y 85 ni las presiones del gobierno de Ronald Reagan. Con De la Madrid los tecnócratas toman el mando y marginan a los políticos. Empieza una crisis que todavía no termina.