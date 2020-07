Aclaración a artículo de Iván Restrepo

obre el artículo de Iván Restrepo titulado México va de mal en peor en deforestación , (La Jornada, 29/07/2020), precisamos que, de acuerdo con los datos oficiales de la Comisón Nacional Forestal, de 2001 a 2018 México perdió 208 mil hectáreas de cobertura forestal en promedio; sin embargo, considerando los procesos de recuperación, la deforestación neta anual promedio es de 128 mil hectáreas (ha).

La deforestación y la degradación forestal son procesos originados por problemas económico y socio-ambientales como el cambio de uso del suelo ilegal, la tala clandestina, el comercio ilegal de productos del bosque, los incendios, plagas y enfermedades, así como las malas prácticas de manejo de los recursos.

La Semarnat y la Conafor han desarrollado una estrategia de gestión territorial integral cercana a la población que busca la armonización de acciones en el territorio involucrando a los tres órdenes de gobierno.

Durante el periodo 2019-2020 se apoyaron 478 núcleos agrarios para incorporar 882 mil ha al manejo forestal, incluir 565 mil ha a pago por servicios ambientales en beneficio de 584 ejidos y comunidades, acciones de restauración forestal en 89 mil ha; asimismo, entre el 1º de enero y el 29 de junio de 2020 ocurrieron 5 mil 175 incendios forestales que afectaron 285 mil 650 ha, lo que representa 28 por ciento menos incendios y 50 por ciento menos superficie afectada, comparada con la superficie dañada en 2019 en la misma fecha de corte.

Los procesos de deforestación y degradación forestal son complejos y, si bien no se pueden eliminar de un año para otro, se están realizando acciones que permitirán contener y avanzar gradualmente, poniendo énfasis en la atención a las causas que los originan.

León Jorge Castaños M, director general de la Conafor

Respuesta del articulista a Conafor

Agradezco la información del ingeniero sobre los trabajos de la dependencia a su cargo. Y que la haga del conocimiento público. En su nota aclaratoria reafirma el grave problema que tiene nuestro país con la deforestación.

Iván Restrepo

Un México nuevo

Antes se simulaba hacer política pública para hacer buenos negocios privados. Ahora ya no hay simulación y se hace verdadera política pública. Ahora, nada impide a la iniciativa privada hacer buenos negocios privados, pero no simular que hacen política pública. Yo diría que la Cuarta Transformación (4T) es la única transformación porque es de fondo: rescatar el verdadero significado de la política y no sólo un cambio de cúpulas. De eso se trata esta profunda transformación.

Aunque la nave está muy deteriorada por tanto saqueo, mal uso y abuso, todavía flota, y el timón lo lleva ahora un verdadero marinero con magnífica tripulación. Con buen tiempo o tormenta, que cada quién tome el remo que le corresponde en la nueva travesía de este hermoso barco llamado México, en el que todos cabemos, porque es de todos y para todos.

Carlos Noriega Félix, El Almanauta