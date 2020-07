F

ue Donald Trump quien desató públicamente, en primer lugar entre sus seguidores, las expectativas sobre un supuesto poder curativo que el compuesto conocido como hidroxicloroquina tendría sobre el nuevo coronavirus que en los primeros meses de este año empezaba a esparcirse por el mundo. Entre sus siempre cuestionadas declaraciones políticas, el 2 de abril el mandatario estadunidense formuló una que llamó la atención de los especialistas, entonces encargados de afrontar la inminente pandemia de Covid-19: anunció que desde hacía casi dos semanas estaba tomando un medicamento llamado hidroxicloroquina, porque había señales muy fuertes de su eficacia contra la incipiente enfermedad. No se lo había recomendado ningún médico –aclaró–, sino un buen número de trabajadores que le habían escrito preocupados por la salud del presidente.

El medicamento en cuestión venía utilizándose desde hacía décadas para el tratamiento de la malaria y, en menor medida, para combatir el lupus y la artritis severa. Según un reporte de la Organización Panamericana de la Salud, dado a conocer cuatro días después del anuncio de Trump, no existía ninguna evidencia de que fuera eficaz contra el coronavirus, lo que no obstó para que 20 días después el titular de la Casa Blanca insistiera en ponderar las supuestas bondades del compuesto. Hay muchas posibilidades de que la cloroquina pueda tener un enorme impacto , exageró. Para colmo, usó como sinónimo de hidroxicloroquina a la cloroquina, que sólo es la sustancia base de la primera.

Por su lado, en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) había iniciado estudios sobre la hidroxicloroquina, en el marco de un megaensayo clínico denominado Solidaridad, donde se examinaban otros tres tratamientos. A fines de mayo, el organismo detuvo la parte del ensayo referida a la sustancia elogiada por Trump porque una investigación auspiciada por la revista médica The Lancet afirmaba que la cloroquina y su derivado no sólo eran ineficaces contra el coronavirus, sino que aumentaban el riesgo de que los pacientes murieran. Días más tarde, sin embargo, la OMS retomó los estudios clínicos porque las pruebas aportadas por la investigación no eran concluyentes.