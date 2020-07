R

egresemos a Balfour. No se trata de si Israel se anexará Cisjordania más adelante este mes, o cuánto o cuánto más de ella. Se trata de la promesa original británica de 1917 –o el pecado original, si uno es árabe– y lo que expresaba en palabras. Porque, después de la verborrea acerca de la simpatía británica y las aspiraciones sionistas, la única oración de la Declaración Balfour sostenía que el gabinete en Londres veía con ojos favorables el establecimiento en Palestina de una patria nacional para el pueblo judío . Y las palabras más importantes de esta oración eran nacional y en Palestina . Podemos olvidar las tonterías sobre proteger los derechos de las comunidades no judías existentes en Palestina , porque no teníamos la menor intención de hacer nada por el estilo. Por eso –y bien harían los lectores en echar una ojeada a ese malévolo documento– Alfred Balfour prefirió evitar identificar a esas misteriosas comunidades no judías como árabes, musulmanas o cristianas.

Así pues, primero veamos lo de nacional , adjetivo de nación , que en lenguaje actual significa un Estado. Al menos es lo que hemos tenido que aceptar, porque, si Balfour sólo quiso decir nación en el sentido de comunidad colectiva –es decir, un pueblo –, ¿por qué usaría las palabras pueblo judío después de haber expresado apoyo a una patria nacional para él? Pero la segunda expresión, de igual importancia, es en Palestina . Porque Balfour –que, en efecto, significa el gabinete de guerra británico de 1917 en pleno– no especificó a qué parte de Palestina se refería cuando escribió sobre la patria judía.

¿Fue a la sección que se convirtió en Israel más de 30 años después? ¿O una porción mayor? ¿O todo lo que en 1920 se volvió el mandato británico sobre Palestina, es decir, lo que hoy es Israel, Cisjordania y la ciudad de Jerusalén (y Gaza, que por el momento, y por obvias razones, es otra historia). Incluso se podría alegar que la Palestina a la que Balfour se refirió en 1917 incluía Transjordania: lo que hoy se conoce como el reino de Jordania, en el otro lado del río Jordán, más adelante sustraído a Palestina por los británicos.

Entonces, cuando Benjamin Netanyahu les dijo hace dos meses a los israelíes que la extensión de la soberanía de Israel hacia Cisjordania sería otro glorioso capítulo en la historia del sionismo , su predecesor sionista, Chaim Weizmann –quien tuvo extensa participación en la redacción y semántica de la Declaración Balfour– sin duda habría afirmado que ese objetivo ya se había alcanzado.

¿Acaso los británicos no habían hablado de Palestina sin hacer la menor delimitación geográfica de la patria nacional que los judíos establecerían dentro del futuro mandato? En otras palabras, en 1917 los judíos bien pudieron haber creído que los británicos les ofrecían una Palestina mucho más grande –de hecho, toda Palestina– de la que al final se puso en el camino de Israel en 1948. En esos días, por supuesto, Cisjordania no existía en la nomenclatura de judíos o árabes.

Las comunidades no judías (los árabes cristianos y musulmanes) en Palestina –a quienes Balfour no ofreció una patria nacional – vivían en todo ese territorio. Sin embargo –y esta es la expresión estremecedora de la declaración–, no se mencionaba que esos pueblos vivieran allí. Meramente existían allí (como en los derechos de las comunidades no judías existentes en Palestina ). Eran una mayoría de los pobladores de Palestina, pero en definitiva no eran definidos según su identidad, sino según la identidad de quienes crearían su patria allí. Eran no judíos .

Todo esto se remonta, desde luego, a las fronteras. Si los británicos creyeron que habían prometido –o si los judíos pensaban que les habían prometido– toda Palestina, entonces, ¿qué tonterías son estas acerca de una anexión ? ¿Acaso los sionistas han olvidado el objetivo original de la Declaración Balfour? Así pues, ahora viene la verdadera amenaza a la noción misma de la anexión .