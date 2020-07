Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 5 de julio de 2020, p. 20

Los clientes de Banco Ahorro Famsa tienen dos preocupaciones: salir a la calle para aclarar sus dudas en las sucursales de la institución y que los recursos ahorrados no se les depositen a tiempo.

Nos cayó de sorpresa ; no podemos entrar al portal del IPAB ; que no sea otro Fobaproa ; no sé si me regresarán todo ; poco o mucho, son mis ahorros , y lo que no sé es si tendré que seguir pagando . Estas son las frases que más se escuchan afuera de diversas sucursales de la entidad financiera.

Hay filas en las que hacen esperar de 20 a 30 minutos, sin los protocolos de distancia establecidos por la autoridad sanitaria para mitigar los contagios de Covid-19, con un calor que supera 28 grados centígrados. Así acuden los clientes, que en su mayoría son adultos de la tercera edad, a preguntar los protocolos para sacar los recursos de sus cuentas de ahorro. Incluso, remesas.

El martes pasado autoridades del sector financiero dieron a conocer que, por incumplir la regulación y malas prácticas entre sus accionistas, a Banco Ahorro Famsa, que funciona como banco-tienda, se le quitó su licencia para operar y se le inició un proceso de liquidación.

Yo, la verdad, no sabía nada. Me enteré por mi hermana que el banco quebró y estaba preocupada , dice Ruth Ontiveros, clienta del banco desde hace año y medio. La verdad no tenía gran cantidad de recursos .

Me enteré por mi hijo en las noticias de YouTube y pues ahí tengo mis ahorros. Pero también yo sabía desde hace un año que el banco no estaba bien , afirma Martha Villaflores.

Aquí tengo los recursos de mi retiro, y es con lo que me ayudaba con la actual crisis , expresa José Infante Santos, cliente que llevaba poco más de siete años en la institución.

Fernando Gutiérrez, quien no es cliente, acude con preocupación a la sucursal. Iba a vender un terreno, porque necesito dinero, y el comprador tenía su dinero en Famsa, cerca de 300 mil pesos, pero me entero que quebró y ahora a ver cómo le hacemos. O liquido el contrato o hago algo, porque resulta que tienen que dar un cheque en otro banco, pero el contrato ya está firmado. Eso nos pasa por confiar en ellos .