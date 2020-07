La crisis del sector no es casualidad, apunta García Jiménez, pues gobiernos van y vienen sin implementar una verdadera política pública. Ni ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su campaña prometió apoyo a los pequeños productores, pero nos encontramos con la sorpresa de que ha respaldado a un gigante como Nestlé .

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), en 2012 la producción de café en México era de 1.3 millones de toneladas anuales y ahora ronda 600 mil. No es posible que estemos en niveles por debajo de los de hace casi una década , enfatiza el productor guerrerense.

Actualmente el gobierno distribuye café mediante Liconsa; sin embargo, se lo compra a Nestlé, conglomerado que vende a un menor precio, debido a que su producto soluble no es café, sino una mezcla de colorantes y saborizantes con una porción de robusta, cuyo calidad y valor son inferiores al arábigo.

Nestlé encontró un filón en el mercado de café soluble. Antes no había robusta, pero con la incursión de esa empresa 43 por ciento de la producción ya es de ese tipo. Eso ha afectado los precios, golpeando a los pequeños productores. Sus utilidades anuales llegan a representar el valor de toda la producción del grano. No es posible que una compañía sea capaz de enriquecerse a costa de empobrecer familias , comenta.

Llueve sobre mojado

En la Sierra Sur de Oaxaca hay una comunidad que desde hace 200 años vive de la cosecha de café: San Mateo Piñas, mejor conocida como El Sulfato. Allí, sus poco más de 100 habitantes –que sólo hablan mixteco– viven únicamente de la producción y comercialización de café orgánico.

La población, de por sí marginada económicamente, ha enfrentado meses complicados por la pandemia, pues la nula visita de turistas los ha dejado sin ingresos, dado que han tenido que rematar el poco grano que tenían, asegura Saúl Martínez Ramírez, pequeño productor y poblador de El Sulfato.

Nuestra situación es crítica. Si de por sí la gente de nuestra población vivía al día, con la pandemia ahora no hay ni para comer. Un día se come y otro no. Además, el terremoto de hace días empeoró todo. Derribó un par de viviendas y cerró los caminos a la ciudad. Urge apoyo del gobierno , expresa el productor.

El café de la zona es único , dice Saúl, pues es orgánico (sin fertilizantes) y de altura (cosechado en la montañas, a más de mil metros sobre el nivel del mar), lo cual significa que no provoca acidez. En el proceso participa toda la comunidad. Además, suelen manejar el sistema de trueque, es decir, cambian el grano por productos que no tienen.

La situación que enfrenta esta pequeña comunidad de Oaxaca no es aislada, pues el rico aroma y sabor del café mexicano contrasta con la pobreza y marginación que viven los caficultores en Veracruz, Chiapas, Guerrero y demás estados productores.