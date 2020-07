Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 5 de julio de 2020, p. 9

En un video que transmite serenidad, Renato Ibarra, vestido de blanco, ofrece disculpas. Está arrepentido y clama por una segunda oportunidad; aclara que aquel episodio que derivó en un proceso ante la autoridad por violencia contra su pareja fue una discusión y no una agresión física . El América lo apartó del equipo como consecuencia de aquella experiencia, pero al paso del tiempo se convirtió en una costosa carga que el club Atlas terminó por llevar a cuestas.

El ecuatoriano hoy tiene esa segunda chance con los rojinegros que le dan la bienvenida. El episo-dio de violencia, que está registrado en video, se redujo a la esfera de lo privado, después se apuesta al olvido y por ultimo quedará instalado en la impunidad, describe Claudia Pedraza, especialista en temas de género y deporte e investigadora de la Universidad La Salle.

Nadie se opone a la reinserción de Renato Ibarra a la vida social, eso atentaría contra sus derechos básicos , aclara Pedraza; pero se perdió la oportunidad para construir un referente de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y enviar un mensaje claro con una sanción ejemplar .

El análisis de la estructura del futbol que se desprende de este caso, explica Pedraza, puede interpretarse como un episodio más de la impunidad que confieren las diversas formas en las que se ejerce el poder. Un hombre con una posición influyente, respaldado por toda una industria, que después de violentar una norma, solicita perdón y, de qué otro modo, al final se le concede.

No se trata sólo de pedir perdón y prometer que se va a cambiar , explica la investigadora; el proceso para salir de la violencia de género, tanto para las víctimas como para victimarios, es muy largo y no existe garantía de que quien la ejerce no volverá a hacerlo .