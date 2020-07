Carlos Paul

Periódico La Jornada

Domingo 5 de julio de 2020, p. 2

El gobierno federal ha minimizado, desatendido, ignorado y desautorizado a los artistas, creadores y gestores culturales, al implementar un recorte de 75 por ciento a todo el gasto operativo gubernamental, incluyendo el sector cultural, sostuvo la investigadora y crítica de arte María Minera en charla con La Jornada.

La especialista, quien participó el viernes en el foro Problemáticas que afectan a los trabajadores de la cultura, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (https://bit.ly/3eaAeny), explicó también las contradicciones en las que ha incurrido el Ejecutivo federal, respecto de la política cultural.

Para la crítica de arte, si no se tiene claro para qué sirve la cultura, será muy difícil apoyarla. Si hay que justificar, una y otra vez, la necesidad social de la cultura, estamos ante un panorama desolador. No se podrá alcanzar a calcular las consecuencias, si no se apoya a la cultura en estos momentos. Esa falta de apoyo nos regresa 30 años, a la necesidad de justificar la importancia de la cultura y a una situación de sobrevivencia .

También, agregó, tenemos un problema de cables cruzados con los funcionarios públicos cuya función es fomentar el acceso a la cultura que, muchos de ellos igual, consideran no esencial. De otro modo, no se entiende que sean los primeros en sacar las tijeras, para recortar presupuestos, programas, plazas o lo que haga falta, para, en teoría, ayudar a paliar la crisis .

Los artistas y creadores que votamos por López Obrador, que estábamos dispuestos a ser parte de la transformación, estamos siendo marginados”, añadió la investigadora. “No sólo estamos siendo ignorados, sino desautorizados, completamente minimizados.