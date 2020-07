La contadora señaló que aunque López Obrador tiene la convicción de luchar contra los actos deshonestos, se equivoca al pensar que por decreto y por órdenes suyas se puede combatir y erradicar la corrupción. Eso no es posible; se requieren de muchas políticas, estrategias y acciones. Para barrer las escaleras de corrupción, se necesita una escoba, y esa escoba es el SNA .

Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que los organismos de transparencia no han dado resultados, por lo que invertir en ellos es igual a la nada , son preocupantes y desafortunadas, ya que pasan por alto las aportaciones que han hecho esos institutos para el conocimiento de diversos temas de interés público, consideraron funcionarias y activistas especializadas en el tema.

Por un lado, dijo Cruz Lesbros, el hecho de que el Presidente diga que los organismos de transparencia no son su prioridad significaría que éstos pueden trabajar con calma por el momento, porque no están en la mira del rifle , pero al mismo tiempo de alguna manera sí preocupa el hecho de que el Ejecutivo federal no confíe en el quehacer del Inai y el SNA para fortalecer la Cuarta Transformación .