n diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón decidió el pleno involucramiento de las fuerzas militares en la lucha contra el crimen organizado, cobró relevancia uno de los mayores retos en materia de seguridad para los últimos tres gobiernos federales, incluida la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador: el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad civiles y el paulatino retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública, junto con la urgencia de reducir los índices de violencia, sin violentar los derechos humanos.

Esta ha sido una inquietud expresada por Louise Arbour, Navanethem Navi Pillay, Zeid Ra’ad Al Hussein y Michelle Bachelet, sucesivos Alta/o Comisionada/o de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2008, entre otros momentos, con ocasión de sus visitas a México en 2008, 2011, 2015 y 2019.

La ONU-DH históricamente ha expresado su preocupación por la ampliación del rol de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, que implica la realización de tareas que no les son propias. Esta asignación, además de ser contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, pone en cuestión su propia capacidad de acción efectiva y favorece la comisión de graves violaciones de derechos humanos, como se evidenció en sexenios anteriores, mismas que en su inmensa mayoría permanecen en la impunidad. En este sentido, no podemos olvidar que seis de las 11 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano están relacionadas con violaciones a garantías individuales cometidas por las Fuerzas Armadas. Estos casos representan personas cuyo sufrimiento por las violaciones cometidas es un recordatorio de lo que no se debe repetir. En el mismo sentido se han pronunciado los mecanismos internacionales de derechos humanos de la ONU.

Durante las últimas semanas hemos conocido que la presidenta de la Cámara de Diputados, el gobierno de Michoacán y los municipios de Colima (Colima) y Pabellón de Arteaga (Aguascalientes) presentaron controversias constitucionales sobre el Acuerdo, publicado el 11 de mayo, por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública.

Corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar si el mencionado Acuerdo se ajusta a la Constitución mexicana y los tratados internacionales. Por su parte, varias organizaciones de derechos humanos también han interpuesto juicios de amparo para que los jueces federales revisen si el Acuerdo es contrario a las obligaciones de derechos humanos previstas en la Constitución y en los tratados internacionales.