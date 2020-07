Fabiola Martínez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 4 de julio de 2020, p. 11

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus adversarios no meterse con su familia. Es conmigo, no con ellos. Mi esposa no va a ser candidata a nada y ella no es primera dama , dijo.