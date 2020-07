Gustavo Castillo e Israel Dávila

Reportero y Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 4 de julio de 2020, p. 7

La Fiscalía General de la República (FGR) integra al menos tres carpetas de investigación sobre delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de tres magistrados federales, además de la indagatoria iniciada con motivo de un presunto soborno millonario para favorecer a un líder de Guerreros Unidos.

Sin embargo, desde 2011 el Ministerio Público federal y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tuvieron conocimiento de que en los juzgados federales con sede en Toluca, estado de México, existían redes de corrupción que beneficiaron a integrantes de la delincuencia organizada y que afectaron la realización de operativos y detenciones de integrantes de los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva, además de la detección de un grupo de funcionarios judiciales que servía de mensajero entre internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, sus abogados y familiares.

No obstante la revelación de que la FGR y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) han emprendido investigaciones en contra del personal de estos juzgados por una presunta red de corrupción, en la sede de juzgados federales referida no se observa ninguna alteración a sus normas de seguridad.

Desde hace poco más de tres meses en el lugar opera únicamente personal de guardia, dada la contingencia sanitaria, por lo que no hay acceso al público. Sólo pueden ingresar abogados que vayan a realizar alguna promoción judicial. La mayor parte del trabajo se realiza de manera electrónica, por lo que no se observa mucho movimiento. Tampoco se ha reforzado la seguridad como sucede cuando al sitio es llevado algún individuo previo a su ingreso al penal de máxima seguridad.