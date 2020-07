E

stado-Niñez-Familia. Aunque niñas y niños no le pertenecen al Estado, éste sí se debe a ellos porque así lo establecen la Constitución, otras leyes nacionales que de ella derivan y acuerdos internacionales como la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, que México firmó en 1990. Desde los años 80 destacados economistas han demostrado que, más que el PIB o que el PNB per cápita, la calidad de vida de la infancia es el indicador más confiable para medir el desarrollo de los países.

1. Mientras el neoliberalismo anula compromisos con la niñez y señala a los padres como únicos responsables de sus hijos, en el ideal democrático el Estado es rector activo de políticas públicas que aseguren el desarrollo de los niños de todas las clases sociales, y su deber es igualar las oportunidades desde la primera infancia.

2. Si por alguna razón los padres no cumplen su papel protector y educador, los niños no quedan a la deriva, pues el Estado-gobierno tiene mecanismos para detectarlo y corregir las fallas a través de auténticos programas de acción social, que no sean simples dádivas de dinero.