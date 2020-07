Generalmente cuando andan en campaña ofrecen hasta su vida con tal de que les den el voto; cuando ya son gobierno sólo se dedican a pasear... Gran parte de la responsabilidad es suya como gobierno estatal... No deben permitirse los gobernados ignorar lo que pasa.

El que no va al gabinete de seguridad porque es una pérdida de tiempo . Cómplice ya sea por la suposición de estar en la nómina del narco o cómplice por omisión.

Ulises Torres / Monterrey

Su terquedad de mantener como fiscal a Zamarripa está pasando la factura y, como siempre, quien paga es el pueblo.

Alejandro López / San Luis de la Paz, Gto.

Estamos viviendo el resultado de años de corrupción con el PRIAN. Desgraciadamente los que un día se vieron beneficiados por el narcogobierno ahora están unidos contra un gobierno que intenta sacar adelante al país.

Nancy Ortiz / Naucalpan

Por corrupto e ineficiente, no le interesa la seguridad del estado, pues mantiene a Zamarripa y Cabeza de Vaca, sabiendo que tienen nexos con los narcos.

María Beatriz Granados / Silao

Aunque no soy guanajuatense, en Nuevo León eso ya lo vivimos y no es nada agradable, porque no sólo se matan entre ellos, también hay extorsiones, secuestros y otros delitos en los que el gobernador se hace de la vista gorda y, como acá sucedió, más tardan en agarrar a alguien que él en salir, claro, con una pequeña ayuda de sus amigos.

Alfredo Reynosa /Monterrey

El Foro México

Sí sería lo ideal, pero fue electo democráticamente y no es fácil; lo mejor sería que él renunciara. Los índices delictivos son excesivamente altos para el tamaño del estado y población. Además de soberbio e inepto, Sinhue Rodríguez es incompetente.

Laura Salazar / CDMX

Sí. Debe ser removido porque cada matanza en el estado sólo refleja su ineptitud, ya sea por negligencia o corrupción.

Esperanza Cruz / Oaxaca

Debe ser obligado a trabajar para solucionar la violencia y a reconocer su responsabilidad como Ejecutivo local. Que deje a un lado la politiquería junto con sus correligionarios para obstaculizar el trabajo del Presidente de México. Se le paga por trabajar como gobernador.

Fernando Quiroz Nácar / CDMX

Debe quedarse, enfrentar y resolver. La gente votó por él. Debe aplicar nuevas estrategias y sacudirse temores.

Naela Martínez / CDMX

Un gobernador que no responde a las necesidades de sus ciudadanos, por supuesto que, si no renuncia, debe ser removido.

Francisco Moreno / Morelia

