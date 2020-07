Diana Manzo y Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 4 de julio de 2020, p. 27

Con maquinaria pesada, autoridades municipales de Juchitán excavaron alrededor de 30 fosas en dos cementerios debido al incremento de muertes por Covid-19. También acordaron condonar los pagos de los permisos para usar los panteones a fin de colaborar con los deudos, informó Jorge Valdivieso Luis, regidor de parques y panteones del ayuntamiento.

Datos de la jurisdicción sanitaria 2 refieren que la epidemia va en aumento en esta ciudad y en el Istmo de Tehuantepec, por lo que en las próximas semanas podría haber un incremento acelerado de casos y un contagio aproximado de 21 mil personas, cifra similar a la población de Unión Hidalgo.

Valdivieso Luis explicó que la decisión de realizar las excavaciones es porque las funerarias salen de las unidades de salud con dirección a los panteones, como lo indica el protocolo de manejo de defunciones de la Secretaría de Salud.

Dijo que los cementerios habilitados con más fosas son el nuevo panteón Lunes Santo y el anexo del camposanto Domingo de Ramos. La semana que concluyó sumó 25 decesos en Juchitán.

El funcionario reconoció que el ritual de la muerte en la cultura zapoteca ha sido más fuerte sin considerar los riesgos. Las familias velan a sus difuntos sin las medidas sanitarias, muchos fallecen en sus casas y no se muestran los certificados médicos, entonces se ignora el motivo de la muerte .