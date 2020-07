C

omo algunos siguen sin entenderlo, va de nuevo: lo que ocurrió en 1 de julio de 2018 no fue una elección, sino una sublevación. La mayoría absoluta de la ciudadanía no fue a las urnas para poner a un nuevo administrador en la cabeza del régimen, fue para destruir el régimen. La decisión no fue entre Anaya, Meade, El Bronco o López Obrador, sino entre mantener el modelo neoliberal y oligárquico o enterrarlo.

Sí, de seguro hubo voto de hartazgo, de exasperación y de rabia por 30 años de agravios sistemáticos y profundos del poder público a la sociedad, pero millones de personas sufragaron además por un proyecto alternativo de país que se había venido gestando desde que inició el viraje hacia el neoliberalismo, en 1982, y que ya en este siglo encarnó en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Y no, el suyo no era el mejor proyecto, sino el único posible: ni Anaya ni Meade fueron capaces de construir algo mínimamente viable por la simple razón de que ambos eran náufragos del desastre neoliberal en el mundo y en México.

Dicho de otro modo: la columna vertebral de la aplicación local de ese modelo era la integración supeditada a Estados Unidos; primero en lo comercial, luego en lo económico y en los últimos sexenios del ciclo, en seguridad nacional y pública; pero la llegada de Trump a la Casa Blanca cortó de tajo cualquier perspectiva de continuidad en el proyecto y ni el PRI ni el PAN fueron capaces de imaginar –acaso porque el espíritu de dependencia se les había convertido en horma– un programa basado en el ejercicio efectivo de la soberanía, en la recuperación de segmentos nacionales cruciales para la economía y en la apuesta por el mercado interno. Su reflejo desesperado, el más grotesco posible, fue tomar abierto partido por Hillary Clinton en el proceso electoral del país vecino.

Aunque carezca de doctorados en Harvard, Yale, el CIDE, el ITAM o el Colmex, la gente común percibió con nitidez que cualquier intento de perpetuación de un régimen ya huérfano de plan y de rumbo sería catastrófico de necesidad para la nación; aun así, no fue empresa fácil derrotarlo en las urnas porque sería necesario enfrentarse a todo un arsenal de instrumentos de adulteración de la voluntad popular, incluidos organismos electorales que desde 2006 fungían no como árbitros de la contienda, sino como mecanismos de legitimación del fraude. Basta con hojear los diarios del primer semestre de 2018 para concluir que en los comicios de ese año las mapacherías no fueron muy distintas a las de procesos electorales previos y que, como siempre, los que debían ser guardianes de la democracia se limitaron a mirar hacia otro lado. Hubo robo de urnas y papelería electoral, hubo compra furtiva o abierta de sufragios, inducción del voto y sólo entre el primero de julio y el día anterior, una decena de asesinatos directamente vinculados a la elección. En entidades como Puebla, el morenovallismo entonces gobernante perpetró además una descarada alquimia con las actas y boletas.