H

ace apenas unos días participé en un foro académico en el que se abordó una temática muy interesante producto del andamiaje jurisdiccional construido alrededor de la expedición de la Ley de Amparo. Muchos son los tópicos de interés para los juzgadores y el foro jurídico, pero especialmente para las partes en el juicio.

El siglo XXI se caracteriza como un siglo jurídico que ha puesto en el radar temas centrales como los derechos humanos, el sistema penal acusatorio y la reforma laboral, entre otras de gran calado para la impartición de justicia.

En esa lógica, se requería que México tuviera una norma reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales que permitiera que los derechos de todos estuvieran garantizados y protegidos.

A partir de abril de 2013, cuando se publicó la Ley de Amparo vigente surgió una gran expectativa con la consiguiente responsabilidad para hacer funcionales las nuevas prácticas y conectarlas con el paradigma de los derechos humanos acorde con la reforma de junio de 2011.

Desde luego que no fueron pocas las inquietudes. Cualquier sistema innovador produce incertidumbre que se traduce en resistencia al cambio.

Siete años después, el desasosiego ha desaparecido y hoy vivimos con naturalidad sus beneficios. Esto no significa que se hayan agotado los grandes temas que en la práctica jurisdiccional surgen en lo cotidiano, justo porque el derecho evoluciona y la salvaguarda de los derechos humanos nos enfrenta a otros desafíos.

Relacionar los avances que la ley ha traído a la práctica forense resulta complicado, pero vale la pena comentar algunos. La otrora nueva Ley de Amparo incluye figuras novedosas, como el amparo adhesivo que tiende a agilizar la resolución de los juicios de amparo directo, pues es promovido por la parte que obtuvo sentencia favorable y que tiene interés en que subsista el acto reclamado cuando su contraparte haya acudido al juicio. De esta forma, ambas posiciones pueden definirse integralmente.

Otro aspecto que también se caracteriza por apresurar la decisión de los asuntos es la obligación de analizar todas las violaciones procesales en el primer juicio de amparo, bajo la advertencia que de no invocarlas o no estudiarlas en suplencia de la queja, ya no podrán examinarse en un nuevo juicio.

Uno de los matices más significativos de la ley es la obligatoriedad de las sesiones públicas de los tribunales colegiados de circuito, que abona a la transparencia y a la rendición de cuentas.

Dos puntos sustantivos tienen que ver con la declaratoria general de inconstitucionalidad que opera como un aviso para que, de alguna manera, los órganos legislativos tomen cartas en el asunto cuando la SCJN resuelva por segunda ocasión sobre la inconstitucionalidad de una norma general; así como los Plenos de Circuito que han resultado una herramienta útil y eficaz para unificar criterios en cada Circuito y materia, lo que reporta certeza jurídica.