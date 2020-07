Elena Poniatowska

Periódico La Jornada

Viernes 3 de julio de 2020, p. 14

Hace 10 años destacó en la vida política de México una joven pareja, John Ackerman e Irma Eréndira Sandoval, nieta de Pablo Sandoval Cruz, un luchador por la justicia a quien tuve el gusto de conocer en su casa en Chilpancingo y me impresionó tanto por su avanzada cultura política como por su edad. Poco después pude tratar a su nieta Irma y a su yerno, John Ackerman. Ambos enseñaban en la Sorbonne. John me habló con entusiasmo de la UNAM, universidad pública, gratuita y laica que según él no tiene ningún otro país en el mundo. También contó de sus padres, Bruce y Susan, dos distinguidos académicos de Yale.

Ahora son blanco de ataques sobre todo a partir de la declaración patrimonial de Irma Eréndira. “Viniendo los ataques de quien vienen –dice John Ackerman– me hacen darme cuenta de que estamos haciendo las cosas bien. Estamos pisando los intereses más oscuros del antiguo régimen(…) En esos encarnizados ataques hay signos muy ominosos de misoginia.

“Estamos viviendo una auténtica persecución –continúa Irma Eréndira Sandoval– aunque hemos recibido el apoyo solidario de colegas y de intelectuales, pero no podemos bajar la guarda. Nos comprometimos a lo que el pueblo nos exige: combatir la corrupción”.

(Interviene Ackerman) –Los bienes denunciados en la prensa se adquirieron antes de que Irma fuera funcionaria pública. Explicamos con todo detalle que el terreno de Santo Domingo fue herencia de su padre. Con respecto a dos departamentos, Irma los compró cuando obtuvo el premio de un millón de pesos de la Fundación Espinosa Yglesias. En cuanto a mí, afortunadamente tengo padres que tienen recursos. Con nuestros ahorros compramos un terreno en Tepoztlán… Todo lo adquirimos antes de que Irma ocupara el cargo de secretaria de la Función Pública. Ahora mismo, estamos evaluando presentar una demanda por violación a la privacidad…

–Pero ustedes son figuras públicas…

–Sí y estamos abiertos a la crítica, pero yo no soy funcionario público, Elena, yo soy un periodista, un académico, tenemos dos hijas menores de edad y nos han perseguido con drones que se usaron no sólo para hacer un reportaje sino para seguirnos día y noche durante esta pasada semana al grado de ver a individuos estacionar vehículos en nuestra cuadra y perseguirnos con radares que hackean nuestro wifi, el acoso es terrible.

En las redes sociales las agresiones son constantes. La agresión es tan terrible que tengo que defenderme como ciudadano. Irma, en tanto que secretaria de la Función Pública, no va a presentar nada, pero yo tengo derecho a la honra y a la privacidad. Ahorita incluso circula una petición para quitarme mi plaza de investigador en la UNAM alegando mil infamias y calumnias. Ésta es una cuestión horrible de ataque a la honra y de afectación a la privacidad y al bienestar de mi familia.

–Quisiera, Irma y John, pasar al tema del viaje de López Obrador a Washington a invitación de Trump.

-–Creo que muchos –responde John– no están acostumbrados a que México sea un país fuerte con un líder capaz de imponer los términos de la agenda. López Obrador es fuerte; tiene la gran legitimidad de su pueblo y necesitamos tener una relación comercial de respeto con Estados Unidos, independientemente de Trump. No hay riesgo de que López Obrador vaya a hacerle el caldo gordo a Trump, al contrario, el Presidente se va a consolidar como un líder internacional.