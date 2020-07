Aseguró que su recomendación respetuosa de una revisión sobre el funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia no es injerencismo; nosotros no vamos a imponer a nadie; debe surgir del propio gobierno de un estado libre y soberano .

En conferencia de prensa, dio a conocer que el miércoles la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez (PAN), y se va a buscar que continúe el apoyo del gobierno federal. Es nuestra responsabilidad proteger a la gente de Guanajuato . Esto no tiene que ver con cuestiones políticas”.

Afirmó que ante la grave situación que allí priva, el gobierno federal mantendrá el apoyo, a través del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, porque nosotros no vamos a abandonar al pueblo de Guanajuato , pero el llamado es a que se trabaje de manera coordinada .

Tras la masacre que perpetró un grupo armado en un centro de rehabilitación de Irapuato, Guanajuato, donde murieron 26 personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se deben hacer cambios a partir de una revisión en los órganos estatales de impartición de justicia, porque así lo requieren las circunstancias y porque hay que ver si no hay contubernio entre autoridad y delincuencia.

Pero también, dijo, hay que ver si no hay asociación delictuosa entre delincuencia y autoridad .

López Obrador consideró que la masacre del miércoles fue algo fortísimo. Dijo que los homicidios registrados ese día en la entidad representaron 36 por ciento de los 92 que hubo en todo el país.