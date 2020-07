Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 3 de julio de 2020, p. 5

Han sido cuatro meses de laborar en hospitales de guerra, y el médico que diga que no le afectó la forma en cómo, al principio, morían los pacientes, miente o no ha estado ahí , señalaron internistas e intensivistas. Estamos en guerra contra esta enfermedad y ha sido difícil, porque es un enemigo no sólo invisible, (sino) también desconocido. Lo hemos ido entendiendo poco a poco. Al principio nos iba venciendo, nos iba rebasando, pero ahora, con lo aprendido, podemos decir que le vamos ganando , aseguran.

Fernando Arrazola, médico intensivista en el Hospital General de Zona (HGZ) Carlos Mac Gregor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirma que el Covid-19 es una enfermedad cruel: Lo es con los pacientes, con los médicos y enfermeras, con todo el personal de salud, pero también con nuestras familias, porque el aislamiento no sólo es para quienes enferman: muchos nos hemos aislado de nuestros seres queridos por temor a contagiarlos. Es un padecimiento que nos ha cambiado a todos .

Karla Ávila Lizárraga y José Jiménez Hernández, médicos internistas del IMSS, reconocen que el Covid-19 fue un gran cambio; fue adaptarse a una nueva forma de trabajo , pero también ha sido un desafío ante el temor constante al contagio y la incertidumbre de combatir una enfermedad emergente para la cual aún no existe vacuna ni tratamiento.

Ávila Lizárraga, adscrita al HGZ número 8 San Ángel del IMSS, destaca que con sus pacientes ha vivido historias de milagro, casos poco comunes y de amor pese al Covid-19 . Recuerda al nonagenario Graciano, que no sólo sobrevivió al nuevo coronavirus, sino también a varias complicaciones, entre ellas un sangrado digestivo y neumonía hospitalaria, pero con sus 92 años se fue muy contento a casa .

Entre los casos poco comunes, afirma, está Claudia, de 70 años, quien fue hospitalizada con neumotórax de pulmón izquierdo, complicación poco común, y con afectación de moderada a severa en el pulmón derecho por Covid-19.