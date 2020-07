Londres. Fumar está ligado con un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte en pacientes hospitalizados a causa del nuevo coronavirus, anunció ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque no especificó exactamente cuánto era el riesgo.

El ministro de Salud de la península, Roberto Speranza, confió en que no habrá un rebrote pese a que los científicos pronostican una segunda oleada en otoño e indicó que los ciudadanos pueden mantener la prudencia y la cautela con las consabidas medidas de higiene y distanciamiento social para evitar la propagación del virus.

El gobierno británico, después de no prestar atención a las alertas tempranas de que el abuso doméstico se dispararía durante los confinamientos por el coronavirus, aún lucha por responder a esta otra crisis más de cuatro meses después, tiempo en el que al menos 26 mujeres y niñas fueron asesinadas y otras siguen atrapadas con sus agresores, reportó el diario The New York Times.

A dos meses del desconfinamiento gradual en Francia, la propagación del virus está ya bajo control , a pesar de la identificación de más de 200 nuevos contagios, informó el ministro de Salud, Olivier Véran.

Corea del Sur registró más de 50 nuevos casos de coronavirus por segundo día consecutivo a medida que el virus se expande más allá del área metropolitana de Seúl, la capital del país, dando lugar a un nuevo brote.

El número de contagios en India superó la barrera de los 600 mil, luego de que las autoridades sanitarias reportaron 19 mil 148 nuevos casos en 24 horas.