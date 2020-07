L

a pandemia continúa creciendo. La curva de casos acumulados sigue siendo (hasta el 1° de julio), cóncava hacia la izquierda y arriba; la evolución de los casos nuevos (errática entre diferentes días de la semana) también va creciendo, lo que se hace más evidente al ajustar una curva potencial (véase gráfica). Esto indica que los contagios se mantienen al alza en números absolutos: que los nuevos casos de las próximas semanas serán mayores que los de las semanas recientes. La tasa de letalidad (muertes /contagios), a diferencia del promedio mundial, Estados Unidos, Brasil y muchos otros países donde ha ido bajando, ha seguido aumentando lentamente en México y se sitúa en 12.3 (más del doble que el mundial), indicativo de la subestimación de los contagios.

El INEGI ha hecho públicos los resultados del levantamiento de mayo de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) lo que permite apreciar el impacto continuado en empleo e ingresos laborales de la pandemia-recesión. En el cuadro actualizo a mayo los cálculos de la pérdida de horas de trabajo en abril, en el primer mes completo de cierre por la pandemia, que analicé en la entrega del 19/06. Lo primero que es necesario observar es que mayo es un mes sin el periodo vacacional de semana santa que tiene abril, lo que podría explicar por qué el n.º de ocupados que trabajaron es mayor en mayo que en abril de 2019: 54.2 millones (m) vs. 51.7 m, y el promedio de horas semanales trabajadas también sube de 42.3 a 43. En consecuencia, el total de horas trabajadas en la economía por semana es 6.2 por ciento más alto en mayo 2019 que en abril 2019. En 2020, las horas totales trabajadas en mayo son también más altas que en abril, pero ahora en 9.3 por ciento. Este aumento se explica en más del 100% por el mayor n.º de ocupados que trabajaron, pues el n.º promedio de horas bajó ligeramente. Cuando se comparan abril con abril y mayo con mayo de ambos años, la resta (2020 menos 2019) en las horas totales trabajadas (la pérdida absoluta) es ligeramente mayor entre los mayos (895 m vs 879 m), pero el cociente de 2020 (2020 entre 2019) refleja una pérdida relativa menor en mayo (0.609 vs. 0.592). En relación con marzo 2020 las pérdidas (absoluta y relativa) son menores en mayo. (véase cuadro).