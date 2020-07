T

iene que organizar sus ideas la “oposición boutique”. Por un lado sostiene que AMLO es el peor presidente del universo y por otro está furiosa porque va a Washington y le aterroriza la idea de que Trump lo utilice para darle un levantón a su campaña. Pero, ¿cómo podría ayudarlo siendo tan mal presidente? Trump querría tenerlo lejos, como a Peña Nieto. No se atreven los de la boutique a reconocer la realidad. 1) AMLO es muy buen presidente, 2) tiene una gran popularidad en la población mexicana de Estados Unidos y 3) en efecto, Trump hará lo posible para aprovechar la visita en beneficio de su campaña y sabemos que es muy inescrupuloso. Pero es una cancha de ping pong, también AMLO tratará de sacar beneficios del encuentro. La agenda no se limita al nuevo tratado comercial, hay más temas. Uno que probablemente será abordado es el de la violencia, las drogas y el tráfico de armas. Casualmente está preso en Nueva York Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Su proceso apenas comienza. En el futuro inmediato pueden surgir investigaciones y órdenes de extradición de otros personajes. Y eso tiene al borde de un ataque de nervios a la “oposición boutique”.

Crece empleo... y los enfermos

La economía estadunidense creó 4 millones 800 mil empleos en junio tras la reapertura de más restaurantes y bares, en una nueva evidencia de que la recesión generada por el Covid-19 probablemente ha terminado, aunque un aumento de los casos del virus amenaza con descarrilar la recuperación. La tasa de desempleo descendió a 11.1% desde el 13.1% del mes anterior. Las contrataciones están aumentando mayormente porque las empresas recontratan a los despedidos de restaurantes, gimnasios y clínicas dentales, entre otros sectores que estuvieron cerrados para contener el virus. El regreso al trabajo se reflejará en las remesas de dólares de nuestros paisanos, que ya representan el principal ingreso de divisas del país. Hace mucho dejaron atrás al petróleo, ahora también a la industria automotriz, que apenas está reincorporándose a la producción.