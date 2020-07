Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Viernes 3 de julio de 2020, p. 3

La pauperización del sector cultural es un proceso que comenzó hace años y que ahora, con la epidemia, ha agravado la situación de los trabajadores de la cultura, desde artistas hasta la fuerza laboral a causa de los recortes presupuestales decretados por el Ejecutivo y la decisión de mantener en marcha proyectos como el Centro Cultural del Bosque de Chapultepec o el Tren Maya. Esos recursos deberían destinarse a la cultura que ha demostrado ser un refugio en tiempos de Covid-19, coincidieron especialistas en la mesa Pauperización de las condiciones sociales del quehacer cultural.

La conferencia, realizada el jueves y que se encuentra en el canal de YouTube de CulturaUNAM (https://youtu.be/4xi0loiURkg), tuvo lugar en el Foro Problemáticas que Afectan a los Trabajadores de la Cultura de la cátedra internacional Inés Amor de Gestión Cultural; en ella participaron Abril Alzaga, directora de Ficunam, el director de teatro Boris Schoemann, el escritor Luigi Amara y la curadora Sol Henaro, con la moderación del curador Julio García.

El proceso de pauperización comienza con la idea de que los creadores obtienen su ganancia al ver publicados sus trabajos, aunque eso signifique que muchas veces no reciben pago, señaló Amara.

Ante esta situación, los escritores tienen dos caminos: dedicarse a la literatura comercial o mantener esa línea de exploración literaria; entonces, aceptas esa condición precaria sin dinero, sin lectores, a la que nos orilla la sociedad que empieza a privilegiar cierta literatura, de propuestas convencionales .

En el cine, desde la perspectiva de Abril Alzaga, los problemas se agudizaron con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, en un esquema en el que los trabajadores dejaron de tener todos los derechos para convertirse en proveedores de servicios, mientras las películas estadunidenses se apropiaron de las salas.