Aclara nota respecto de prueba de vacunas

obre la nota publicada ayer en la página 2 con el título México ya prueba en seres humanos tres prototipos de vacuna , los biológicos que se encuentran en estudios clínicos con personas se desarrollan en otros países, no en México.

Ángeles Cruz Martínez, reportera

Ve oportunidad de oro en el encuentro Trump-López Obrador

Pronto se van a estrechar la mano un presidente liberal y otro conservador, en Washington, y, desde el más allá, sir Winston Churchill, quien fue un verdadero liberal y un verdadero conservador, los estará observando sin olvidar que después de derrotar al imperio del mal en 1945, apoyó la creación de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) en la que los mandatarios de esas dos naciones fueron relevantes: Estados Unidos, líder convocante, y México, líder de los 20 países firmantes de Latinoamérica, de un total de 50 naciones fundadoras de la ONU, cuya carta contiene el mandato expreso para su revisión con fundamento su artículo 109.

Después de 75 años, el mundo cambió y el destino los unió, a ustedes señores presidentes, para que en medio de esta pandemia y la mayor crisis económica y social global surja un nuevo paradigma de verdadera esperanza: Make America and the world great again.

México y Estados Unidos con sus respectivos aliados lo pueden lograr si convocan a la Conferencia de Revisión de la Carta, como sin duda alguna lo habrían hecho Benito Juárez (liberal) y Abraham Lincoln (republicano) si vivieran y supieran del peligro por el que está pasando la humanidad y nuestro único hogar: la Tierra.

Precisamente con el mismo derecho que ejercieron juntos en 1945, podrían estos dos grandes países caminar hacia una nueva civilización del siglo XXI, capaz de enfrentar los grandes retos de la humanidad para que las futuras generaciones puedan disfrutar de la libertad, la justicia y el progreso, en todos los países del mundo. ¿Será posible tanta belleza? Claro que sí. Lo apreciaríamos mucho los 7 mil 500 millones ciudadanos del mundo y todos los que llegarán en las próximas décadas. Salvemos a la patria de los mexicanos y de los americanos: la Tierra.

Francisco Plancarte y García Naranjo (MCJ).

Pide no recortar presupuesto a la ENAH

Las autoridades institucionales y la Academia del Posgrado en Antropología Social, comprometidas con la formación académica de los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), han posibilitado la realización de exámenes profesionales en la modalidad virtual.

Dicha evaluación, quizá la primera del país en su tipo, se realizó en el posgrado a nivel doctorado, el pasado 9 de junio, con el alumno Óscar Ochoa, para defender su tesis Recuerdos a la orilla del lago. La recursividad memoria-olvido en la defensa por el territorio en Atenco, Texcoco y Chimalhuacán.

La ENAH, pese a los recortes presupuestales que se proyectan para 2021, que amenazan con afectar la vida institucional y académica de esta casa de estudios, muestra a su comunidad comprometida con los procesos tanto educativos, como políticos y sociales que plantean transformar la realidad social de México. Es importante que se difunda el esfuerzo que hace la ENAH, con el fin de solicitar que no se recorte el presupuesto.