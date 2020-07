Dora Villanueva

Jueves 2 de julio de 2020

El precio de las acciones de Aeromexico se desplomó este miércoles 27 por ciento en la Bolsa Mexicanas de Valores, para terminar su cotización en 4.1 pesos por título, un día después de que la mayor aerolínea del país anunció que inició un proceso de restructuración de su deuda al amparo del capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos.

Especialistas explicaron a La Jornada que eso sólo es para las obligaciones en aquella jurisdicción, pero está pendiente cómo actuará la firma con los compromisos en otros países.

Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (INIJA), explicó que el procedimiento en Estados Unidos sólo aplica para los cinco acreedores de la empresa en ese país; faltan las obligaciones en México si es que la empresa quiere adherirse al concurso mercantil. Ambos procedimientos no implican como tal una quiebra, sino la suspensión judicial con acreedores en lo que se restructura la firma.

Las condiciones financieras para las aerolíneas ya eran pesadas antes de que se iniciará la pandemia de Covid-19 y generara un choque de demanda, explicó Fernando Gómez, especialista en el sector aeronáutico. La industria arrastra altos costos operativos, como el precio del combustible, de los servicios en aeropuertos y aeronáuticos, así como administrativos: sueldos, almacenes y rentas.

Sin embargo, Aeroméxico no debió llegar a este punto , asegura Casas Lías. Subrayó que la nueva Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que regula las concesiones en el sector aeronáutico, se ha quedado corta en los mandatos que por ley tiene para dar seguimiento al funcionamiento de estas empresas. La falta de capitalización no sólo es un tema financiero, sino de seguridad, agregó el especialista.

Eso, por el lado de la autoridad; por el lado del mercado, al ser una empresa púbica que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), debió hacer patente su condición entrada la pandemia, agregó Casas Lías. Al cierre de marzo, la firma reportó pasivos por 116 mil 636 millones de pesos con un margen frente a activos de 5 mil 33 millones de pesos.